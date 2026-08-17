VAT Aktie News: VAT am Montagmittag in Grün

Um 12:28 Uhr wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 647,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'240 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die VAT-Aktie bis auf 659,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 647,20 CHF. Bisher wurden heute 8'110 VAT-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 12,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 257,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,20 Prozent.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2026 10,74 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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