VAT Aktie News: VAT tendiert am Vormittag südwärts

Die VAT-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 529,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'346 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte VAT-Aktie bei 528,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 531,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'273 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 305,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 42,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,09 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,71 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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