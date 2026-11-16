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16.11.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Montagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 529,40 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 529,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'356 Punkten steht. Bei 526,80 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 531,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 10'047 VAT-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 305,10 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 42,37 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 7,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,09 CHF je VAT-Aktie.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,71 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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