VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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16.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT tendiert am Freitagvormittag südwärts
Die Aktie von VAT gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 622,20 CHF ab.
Der VAT-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 622,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'225 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die VAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 622,20 CHF aus. Bei 632,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'837 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 14,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 305,10 CHF ab. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 103,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF.
Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,80 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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