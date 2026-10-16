VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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16.10.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT legt am Nachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von VAT. Zuletzt konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 626,60 CHF.
Die VAT-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 626,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'283 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 637,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 632,20 CHF. Zuletzt wechselten 25'976 VAT-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,20 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 16,05 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 51,31 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.
Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,80 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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