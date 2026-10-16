VAT Aktie News: VAT legt am Nachmittag zu

Die VAT-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 626,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'283 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 637,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 632,20 CHF. Zuletzt wechselten 25'976 VAT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,20 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 16,05 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 51,31 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,80 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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