VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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16.10.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Freitagmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von VAT. Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 621,60 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die VAT-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 621,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten realisiert. Der Kurs der VAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 613,40 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 632,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 15'389 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,99 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 305,10 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,11 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,80 CHF je VAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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