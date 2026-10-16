VAT Aktie News: VAT am Freitagmittag mit Kurseinbussen

Um 12:28 Uhr rutschte die VAT-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 621,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten realisiert. Der Kurs der VAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 613,40 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 632,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 15'389 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,99 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 305,10 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,11 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,80 CHF je VAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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