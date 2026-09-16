VAT Aktie News: VAT am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von VAT konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 578,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'487 Punkten liegt. Der Kurs der VAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 582,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 575,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'199 VAT-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,81 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 47,21 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,11 CHF, nach 7,00 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,69 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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