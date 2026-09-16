VAT Aktie News: VAT gewinnt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,9 Prozent auf 585,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'511 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 591,20 CHF. Bei 575,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der VAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'544 Stück gehandelt.

Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 305,10 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 47,92 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,11 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,69 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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