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16.09.2026 12:29:00

VAT Aktie News: VAT gewinnt am Mittag

VAT Aktie News: VAT gewinnt am Mittag

Die Aktie von VAT zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 585,20 CHF zu.

VAT
586.64 CHF 3.33%
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Um 12:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 585,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'537 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der VAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 587,80 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 575,60 CHF. Zuletzt wechselten 10'367 VAT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 305,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für VAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,11 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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