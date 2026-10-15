VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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15.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Vormittag weit abgeschlagen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 6,3 Prozent im Minus bei 595,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 6,3 Prozent auf 595,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'067 Punkten notiert. Die VAT-Aktie sank bis auf 595,00 CHF. Bei 615,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 11'354 VAT-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 305,10 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 48,72 Prozent Luft nach unten.
Nach 7,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,19 CHF je VAT-Aktie.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,71 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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