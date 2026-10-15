VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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15.10.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag schwächer
Die Aktie von VAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,1 Prozent auf 615,00 CHF.
Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 615,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'152 Punkten steht. Im Tief verlor die VAT-Aktie bis auf 583,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 615,80 CHF. Von der VAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75'289 Stück gehandelt.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 18,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,39 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,71 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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