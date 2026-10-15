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15.10.2026 12:29:00

VAT Aktie News: VAT am Donnerstagmittag in Rot

VAT Aktie News: VAT am Donnerstagmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von VAT. Zuletzt ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 609,20 CHF.

VAT
615.09 CHF -3.24%
Kaufen Verkaufen

Die VAT-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 4,1 Prozent auf 609,20 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Im Tief verlor die VAT-Aktie bis auf 583,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 615,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 52'452 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 16,23 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 305,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 49,92 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,19 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,71 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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