VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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15.09.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Dienstagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von VAT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die VAT-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 563,20 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 563,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 563,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 567,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'856 VAT-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,12 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 304,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,69 CHF je VAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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