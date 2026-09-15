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15.09.2026 16:29:00

VAT Aktie News: VAT zieht am Nachmittag an

VAT Aktie News: VAT zieht am Nachmittag an

Die Aktie von VAT zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die VAT-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 569,20 CHF.

VAT
564.80 CHF -0.60%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 569,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'451 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die VAT-Aktie bei 573,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 567,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'980 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 304,80 CHF. Mit Abgaben von 46,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,11 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,69 CHF je VAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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