VAT Aktie News: VAT am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von VAT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 568,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'404 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 573,00 CHF erreichte die VAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 567,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'925 VAT-Aktien den Besitzer.

Bei 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,85 Prozent hinzugewinnen. Am 16.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 304,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,41 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,69 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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