VAT Aktie News: VAT wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Die VAT-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 642,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'767 Punkten steht. Die VAT-Aktie sank bis auf 641,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 649,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'043 VAT-Aktien.

Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 13,24 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 110,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,71 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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