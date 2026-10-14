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14.10.2026 12:29:00

VAT Aktie News: VAT tendiert am Mittwochmittag tiefer

VAT Aktie News: VAT tendiert am Mittwochmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von VAT. Zuletzt fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 641,60 CHF ab.

VAT
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Der VAT-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 641,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'913 Punkten liegt. In der Spitze büsste die VAT-Aktie bis auf 637,60 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 649,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 15'056 VAT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 13,34 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 305,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 52,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 7,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,19 CHF je VAT-Aktie.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,71 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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