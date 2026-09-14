VAT Aktie News: VAT am Vormittag billiger

Die VAT-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 588,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'582 Punkten realisiert. Die VAT-Aktie sank bis auf 587,60 CHF. Bei 604,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'736 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,63 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 296,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,69 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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