VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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14.09.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT mit herben Abschlägen am Montagnachmittag
Die Aktie von VAT gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,3 Prozent bei 575,40 CHF.
Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 6,3 Prozent auf 575,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'598 Punkten steht. Bei 568,60 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 604,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30'468 VAT-Aktien.
Bei 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2025 bei 296,80 CHF. Mit Abgaben von 48,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,11 CHF.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,69 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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