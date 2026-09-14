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VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

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14.09.2026 12:29:00

VAT Aktie News: VAT verliert am Mittag kräftig

VAT Aktie News: VAT verliert am Mittag kräftig

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 7,0 Prozent auf 571,40 CHF.

VAT
569.72 CHF -7.98%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 7,0 Prozent auf 571,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'624 Punkten notiert. Die VAT-Aktie sank bis auf 569,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 604,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 19'547 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 296,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,11 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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