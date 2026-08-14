VAT Aktie News: VAT tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 646,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte VAT-Aktie bei 644,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 645,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'504 VAT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 257,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.

Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,12 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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