VAT Aktie News: VAT am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Der VAT-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 648,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'266 Punkten realisiert. Bei 641,00 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 645,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 16'268 VAT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 12,19 Prozent wieder erreichen. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,12 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,74 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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