VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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14.08.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Freitagmittag im Minusbereich
Die Aktie von VAT gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 646,40 CHF nach.
Die VAT-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 646,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'379 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die VAT-Aktie bis auf 641,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 645,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'197 VAT-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,50 Prozent. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 257,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für VAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,12 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,74 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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