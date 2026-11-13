|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Freitagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von VAT gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 543,20 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 543,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten realisiert. Der Kurs der VAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 540,00 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 542,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'548 VAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. 33,87 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 305,10 CHF am 21.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,83 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,09 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,71 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt
KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SLI schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|VAT Aktie News: VAT gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
13.11.26
|VAT Aktie News: VAT wird am Mittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
13.11.26
|VAT Aktie News: VAT am Freitagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Pluszeichen in Zürich: So steht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
VAT am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.