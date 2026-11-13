VAT Aktie News: VAT am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 543,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten realisiert. Der Kurs der VAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 540,00 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 542,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'548 VAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. 33,87 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 305,10 CHF am 21.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,83 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,09 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,71 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt

KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten

VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben