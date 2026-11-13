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13.11.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT gibt am Freitagnachmittag nach
Die Aktie von VAT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 533,60 CHF.
Die VAT-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 533,60 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'236 Punkten steht. In der Spitze fiel die VAT-Aktie bis auf 533,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 542,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'466 VAT-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF ab. Abschläge von 42,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,09 CHF je Aktie ausschütten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,71 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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