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13.11.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 545,00 CHF.
Die VAT-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 545,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'280 Punkten liegt. In der Spitze fiel die VAT-Aktie bis auf 540,00 CHF. Bei 542,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 6'549 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 44,02 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,09 CHF aus.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,71 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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