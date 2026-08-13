VAT Aktie News: VAT am Vormittag im Aufwind

Das Papier von VAT legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 644,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'421 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 645,00 CHF erreichte die VAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 645,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 1'342 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 11,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 257,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 60,07 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,12 CHF, nach 7,00 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,74 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich

Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet

Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins