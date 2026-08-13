VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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13.08.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von VAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 654,00 CHF zu.
Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 654,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'472 Punkten steht. Bei 654,80 CHF erreichte die VAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 645,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 11'113 Stück.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 10,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (257,50 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 60,63 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF aus.
VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,74 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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