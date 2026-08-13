VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Um 12:28 Uhr ging es für das VAT-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 647,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Die VAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 648,80 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 645,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'289 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 257,50 CHF. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 151,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

VAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,12 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,74 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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