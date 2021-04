VAT-Aktie aktuell: VAT in Grün

Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1.9 Prozent auf 279.80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'241 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die VAT-Aktie bis auf 279.80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 275.60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'560 VAT-Aktien den Besitzer.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 6.75 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die VAT Group AG ist in der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von Vakuumventilen, Mehrventilmodulen und Metallbälgen tätig. Ergänzend bietet der Konzern umfassende Servicedienstleistungen wie 24-Stunden-Service, Schulungen, Gerätereparatur und Überholung, Ventil-Upgrade wie auch Ersatzteile und die Bereitstellung von VAT-Originalteilen und Verbrauchsmaterialien an. Die Geschäftsfelder sind in Ventile, Global Services und Industry strukturiert. Geographisch ist der Konzern in Amerika, EMEA, Asien and ROW gegliedert. Zum Kundenkreis der VAT Group zählen Unternehmen aus der Halbleiter- und Medizinalindustrie, Produzenten von Flachbildschirmen und Fotovoltaikpanels wie auch Forschungsabteilungen von Industrieunternehmen. Produktionsstätten befinden sich in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien) sowie in Xinwu (Taiwan). Das Unternehmen wurde 1965 in der Schweiz gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haag, Schweiz.

Redaktion finanzen.net