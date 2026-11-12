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12.11.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von VAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 540,40 CHF.
Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 540,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'274 Punkten liegt. Im Tief verlor die VAT-Aktie bis auf 539,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 547,00 CHF. Zuletzt wechselten 26'843 VAT-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 34,57 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 305,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,54 Prozent.
Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,09 CHF aus.
Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,71 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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