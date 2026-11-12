VAT Aktie News: VAT tendiert am Nachmittag südwärts

Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 540,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'274 Punkten liegt. Im Tief verlor die VAT-Aktie bis auf 539,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 547,00 CHF. Zuletzt wechselten 26'843 VAT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 34,57 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 305,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,54 Prozent.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,09 CHF aus.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,71 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt

KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten

VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben