VAT Aktie News: VAT am Donnerstagmittag mit Kurseinbussen

Die VAT-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 550,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'352 Punkten realisiert. Die VAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 543,60 CHF ab. Bei 547,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'780 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. 32,12 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 305,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 44,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.

Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,71 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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