VAT Aktie News: VAT tendiert am Montagvormittag fester

Das Papier von VAT konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 673,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'634 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VAT-Aktie legte bis auf 673,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 672,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 910 VAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Gewinne von 8,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 305,10 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 7,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,19 CHF je VAT-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,75 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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