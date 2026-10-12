VAT Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von VAT

Um 16:28 Uhr ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 667,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'668 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die VAT-Aktie bis auf 663,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 672,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'189 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,03 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 54,26 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.

Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,75 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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