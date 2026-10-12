VAT Aktie News: VAT am Montagmittag behauptet

Die VAT-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 671,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'579 Punkten liegt. In der Spitze gewann die VAT-Aktie bis auf 677,60 CHF. Die VAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 669,40 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 672,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'958 VAT-Aktien den Besitzer.

Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,31 Prozent. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,75 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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