VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Montagmittag behauptet
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 671,40 CHF.
Die VAT-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 671,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'579 Punkten liegt. In der Spitze gewann die VAT-Aktie bis auf 677,60 CHF. Die VAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 669,40 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 672,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'958 VAT-Aktien den Besitzer.
Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,31 Prozent. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,75 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
12:29
|VAT Aktie News: VAT am Montagmittag behauptet (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT tendiert am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|VAT Aktie News: VAT am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.