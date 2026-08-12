VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 640,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'466 Punkten steht. Bei 642,80 CHF erreichte die VAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 635,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 1'821 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,59 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 257,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,78 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,12 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,74 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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