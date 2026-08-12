VAT Aktie News: VAT tendiert am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das VAT-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 643,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'386 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die VAT-Aktie bei 648,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 635,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'632 VAT-Aktien den Besitzer.

Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 11,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 257,50 CHF. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 59,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,12 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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