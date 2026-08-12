VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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12.08.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Mittag auf grünem Terrain
Die Aktie von VAT gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 644,00 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 644,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'408 Punkten notiert. Bei 644,20 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 635,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'968 VAT-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 12,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 257,50 CHF am 03.09.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 60,02 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,12 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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