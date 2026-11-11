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11.11.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Mittwochvormittag fester
Die Aktie von VAT gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 546,80 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die VAT-Papiere um 09:28 Uhr 2,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'166 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die VAT-Aktie bis auf 549,60 CHF. Mit einem Wert von 543,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'022 VAT-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 32,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 44,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,09 CHF.
Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,71 CHF je VAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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