VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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11.09.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT steigt am Vormittag
Die Aktie von VAT gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 612,40 CHF.
Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 612,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die VAT-Aktie bis auf 616,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 610,00 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 1'165 Aktien.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2025 auf bis zu 285,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 53,43 Prozent wieder erreichen.
VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,11 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.
Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,69 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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