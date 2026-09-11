VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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11.09.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von VAT zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 612,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 612,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. In der Spitze gewann die VAT-Aktie bis auf 620,60 CHF. Bei 610,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 16'621 VAT-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,82 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 285,20 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.
VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,11 CHF aus.
Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,69 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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