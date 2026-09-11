VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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11.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Freitagmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von VAT. Zuletzt wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 614,60 CHF nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 614,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'519 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die VAT-Aktie bei 619,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 610,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 8'620 VAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Bei 285,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,11 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,69 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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