VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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11.08.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von VAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 629,00 CHF zu.
Um 09:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 629,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'610 Punkten notiert. Die VAT-Aktie legte bis auf 629,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 622,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'123 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 15,61 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 257,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 59,06 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,12 CHF, nach 7,00 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,74 CHF je VAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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