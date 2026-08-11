VAT Aktie News: VAT am Dienstagnachmittag stärker

Die VAT-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 635,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'571 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VAT-Aktie bisher bei 635,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 622,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'018 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 14,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 257,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,74 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich

Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet

Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins