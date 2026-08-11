VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Dienstagnachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VAT. Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 635,20 CHF.
Die VAT-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 635,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'571 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VAT-Aktie bisher bei 635,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 622,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'018 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 14,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 257,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,74 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich
Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet
Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
16:29
|VAT Aktie News: VAT am Dienstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:29
|VAT Aktie News: Anleger greifen bei VAT am Dienstagmittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT am Vormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Zuversicht in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SLI beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.ch)