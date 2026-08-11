VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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11.08.2026 12:29:00
VAT Aktie News: Anleger greifen bei VAT am Dienstagmittag zu
Die Aktie von VAT zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 628,20 CHF zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 628,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die VAT-Aktie bei 629,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 622,20 CHF. Zuletzt wechselten 4'555 VAT-Aktien den Besitzer.
Bei 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 13,61 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 257,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 59,01 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,74 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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