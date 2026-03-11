VAT Aktie News: VAT am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 514,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 17'980 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VAT-Aktie bisher bei 506,40 CHF. Bei 515,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 17'085 VAT-Aktien umgesetzt.

Bei 558,60 CHF markierte der Titel am 26.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 8,55 Prozent Luft nach oben. Bei 236,50 CHF fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,51 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte VAT am 22.07.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 28.07.2027 werfen.

In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,95 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

