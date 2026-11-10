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10.11.2026 09:29:00

VAT Aktie News: VAT am Dienstagvormittag gefragt

VAT Aktie News: VAT am Dienstagvormittag gefragt

Die Aktie von VAT gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 539,40 CHF zu.

VAT
539.98 CHF 2.76%
Kaufen Verkaufen

Die VAT-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 539,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'158 Punkten liegt. Der Kurs der VAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 541,40 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 539,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 2'735 Stück.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (305,10 CHF). Mit Abgaben von 43,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,09 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 14’391.21 19.93 S6W4BU
Long 14’076.20 13.97 SABJEU
Long 13’456.24 8.90 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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