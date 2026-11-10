VAT Aktie News: VAT am Dienstagvormittag gefragt

Die VAT-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 539,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'158 Punkten liegt. Der Kurs der VAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 541,40 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 539,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 2'735 Stück.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (305,10 CHF). Mit Abgaben von 43,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,09 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt

KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten

VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben