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10.11.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT schiebt sich am Dienstagnachmittag vor
Die Aktie von VAT gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die VAT-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 538,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'142 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 541,40 CHF. Bei 539,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 35'480 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,07 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (305,10 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
VAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,09 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,71 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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