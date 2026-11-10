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10.11.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT verteuert sich am Dienstagmittag
Die Aktie von VAT gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die VAT-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Um 12:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 536,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'172 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die VAT-Aktie bei 541,40 CHF. Bei 539,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 19'409 VAT-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 26,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 43,08 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,09 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,71 CHF je VAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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