VAT Aktie News: VAT stabilisiert sich am Vormittag

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die VAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 617,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. Die VAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 622,00 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die VAT-Aktie bis auf 616,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 619,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 756 VAT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 285,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 53,82 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF.

VAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,69 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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